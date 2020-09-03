السعودية اليوم / وزير الصحة يستعرض خطط تطوير القطاع الصحي في محافظة العلا



المدينة المنورة 14 محرم 1442 هـ الموافق 2 سبتمبر 2020 م واس

أكد معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أهمية تطوير القطاع الصحي في محافظة العلا بما يتواكب مع جهود الوزارة في تهيئة المرافق الصحية منذ وقت مبكر وتأمين جميع احتياجاتها من الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية ودعمها بالكوادر الطبية والقوى العاملة بمختلف فئاتهم والذي يأتي في إطار اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - والحرص على تسخير جميع الإمكانات والتجهيزات لخدمة وراحة المواطن والمقيم والحفاظ على صحتهم وسلامتهم في مناطق المملكة كافة.

جاء ذلك خلال لقاء معاليه اليوم مع محافظ محافظة العلا راشد القحطاني بمقر المحافظة، حيث تمت مناقشة سُبل تعزيز مستوى الرعاية الصحية وتجويد الخدمات الصحية في المحافظة.

وكان معالي وزير الصحة قد تفقد مستشفى الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز بمحافظة العلا وعدداً من مراكز الرعاية الصحية الأولية بالمحافظة، حيث أطلع عن كثب على مدى جاهزية المنشآت الصحية لاستقبال المرضى والمراجعين وتوفير الرعاية الصحية لهم.

كما استعرض معاليه خلال جولته الخطط التطويرية للقطاع وفق رؤية وزارة الصحة في برنامج التحول الوطني، واستمع إلى ملاحظات الطاقم الطبي والإداري والتقى عدداً من المرضى والمراجعين واستعرض معهم مقترحاتهم ووجهات نظرهم حيال الخدمات الصحية المقدمة لهم.

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