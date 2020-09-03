السعودية اليوم / نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكية تعلن تحويل التمويل الأمريكي لمنظمة الصحة إلى التزامات أخرى



واشنطن 14 محرم 1442 هـ الموافق 2 سبتمبر 2020 م واس

أعلنت نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون المنظمات الدولية نيريسا كوك، أن المبلغ المتبقي من مستحقات الولايات المتحدة لموازنة منظمة الصحة العالمية البالغة حوالي 62 مليون دولار، سيعاد تخصيصه لدفع مستحقات أخرى للأمم المتحدة، وذلك استكمالاً للخطوات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية في مايو الماضي، بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية.

وقالت كوك في بيانٍ صحفي اليوم: إن الولايات المتحدة كانت تدفع حوالي 22 في المئة من موازنة منظمة الصحة العالمية التي تتخطى 100 مليون دولار سنوياً، مشيرةً إلى أن حصة الولايات المتحدة للعام الحالي تبلغ حوالي 120 مليون دولار، دفعت منها واشنطن 58 مليون دولار قبل الانسحاب من المنظمة.

وأوضحت أن هذه الخطوة اتخذت بعدما أعطى الرئيس الأمريكي المنظمة الفرصة للقيام بإصلاحات مهمة ولإظهار استقلاليتها عن الحزب الشيوعي الصيني، إلا أن قيادة هذه المنظمة - بحسب قولها - رفضت استخدام هذه الفرصة، مما دفع الولايات المتحدة إلى اتخاذ القرار بالخروج من المنظمة فعلياً، في السادس من مايو من العام المقبل.

يذكر أن الخلاف بين واشنطن والمنظمة وصل إلى طريق مسدود بعد إعلان أمريكا تجميد مساعداتها للمنظمة في أبريل الماضي، والانسحاب من المنظمة في يوليو، بسبب طريقة تعامل المنظمة مع الوباء والانحياز للصين.

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