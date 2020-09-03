

برازيليا 14 محرم 1442 هـ الموافق 2 سبتمبر 2020 م واس

سجلت البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية، 46934 ألف إصابة جديدة بفيروس

وأضافت وزارة الصحة البرازيلية اليوم أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة ارتفع إلى ثلاثة ملايين و 997865 منذ بداية التفشي، بينما صعد العدد الرسمي للوفيات إلى 123780، وذلك في أسوأ تفش للفيروس في العالم خارج الولايات المتحدة.

// انتهى //

01:11ت م

0271



برازيليا 14 محرم 1442 هـ الموافق 2 سبتمبر 2020 م واسسجلت البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية، 46934 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 1184 وفاة، بمرض كوفيد-19.وأضافت وزارة الصحة البرازيلية اليوم أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة ارتفع إلى ثلاثة ملايين و 997865 منذ بداية التفشي، بينما صعد العدد الرسمي للوفيات إلى 123780، وذلك في أسوأ تفش للفيروس في العالم خارج الولايات المتحدة.// انتهى //01:11ت م0271

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إصابات كورونا في البرازيل تلامس أربعة ملايين ووفياتها تقارب 124 ألفاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.