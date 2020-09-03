

أبوجا 14 محرم 1442 هـ الموافق 2 سبتمبر 2020 م واس

سجلت نيجيريا خلال الساعات الـ24 الماضية، 239 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المركز النيجيري للوقاية من الأمراض ومكافحتها في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في نيجيريا ارتفع إلى 54 ألفاً و 486 حالةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 1033 شخصاً.

// انتهى //

00:59ت م

0270



أبوجا 14 محرم 1442 هـ الموافق 2 سبتمبر 2020 م واسسجلت نيجيريا خلال الساعات الـ24 الماضية، 239 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و10 وفيات جدد.وأوضح المركز النيجيري للوقاية من الأمراض ومكافحتها في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في نيجيريا ارتفع إلى 54 ألفاً و 486 حالةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 1033 شخصاً.// انتهى //00:59ت م0270

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / نيجيريا تسجل 239 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و10 وفيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.