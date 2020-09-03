السعودية اليوم / تونس تسجل 233 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



تونس 14 محرم 1442 هـ الموافق 2 سبتمبر 2020 م واس

سجلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية، 233 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في تونس بلغ 4196 حالةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 81 شخصاً إثر تسجيل حالة وفاة جديدة.

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تونس 14 محرم 1442 هـ الموافق 2 سبتمبر 2020 م واسسجلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية، 233 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد منها 225 حالة محلية.وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في تونس بلغ 4196 حالةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 81 شخصاً إثر تسجيل حالة وفاة جديدة.// انتهى //00:34ت م0267

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