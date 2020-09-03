- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم فيديو.. ضبط شخص سرق حقيبة امرأة وكاد يتسبب في دهسها بالجوف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. ضبط شخص سرق حقيبة امرأة وكاد يتسبب في دهسها بالجوف
متابعات الخليج 365 - الجوف
تمكنت شرطة منطقة الجوف من القبض على أحد الأشخاص سرق حقيبة امرأة ولاذ بالفرار، وكاد أن يتسبب في دهسها.
ورصدت كاميرات المراقبة أحد المقاطع، والتي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، أحد الأشخاص وهو يحمل في بيده حقيبة لامرأة ثم لاذ بالفرار من الموقع.
وبسماع أقوالها أفادت بأنها تعرضت للسرقة من أمام أحد المطاعم، حيث سُرقت حقيبتها بقوة من قبل مجهول وهروبه من الموقع وكاد يتسبب في دهسها.
وتمكنت الجهات المختصة في منطقة الجوف من تحديد هويته، وهو في العقد الرابع من العمر، والقبض عليه، وبسماع أقواله اعترف بتلك الواقعة وأشعرت النيابة العامة بذلك.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. ضبط شخص سرق حقيبة امرأة وكاد يتسبب في دهسها بالجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.