فيديو.. ضبط شخص سرق حقيبة امرأة وكاد يتسبب في دهسها بالجوف

2020-09-03

متابعات الخليج 365 - الجوف

تمكنت شرطة منطقة الجوف من القبض على أحد الأشخاص سرق حقيبة امرأة ولاذ بالفرار، وكاد أن يتسبب في دهسها.

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ورصدت كاميرات المراقبة أحد المقاطع، والتي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، أحد الأشخاص وهو يحمل في بيده حقيبة لامرأة ثم لاذ بالفرار من الموقع.

وبسماع أقوالها أفادت بأنها تعرضت للسرقة من أمام أحد المطاعم، حيث سُرقت حقيبتها بقوة من قبل مجهول وهروبه من الموقع وكاد يتسبب في دهسها.

وتمكنت الجهات المختصة في منطقة الجوف من تحديد هويته، وهو في العقد الرابع من العمر، والقبض عليه، وبسماع أقواله اعترف بتلك الواقعة وأشعرت النيابة العامة بذلك.



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