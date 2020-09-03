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2020-09-03 الموارد البشرية تكشف تفاصيل تعديلات نظام العمل دعم المرأة وزيادة أعمال السعوديين في سوق العمل متابعات الخليج 365 - الرياض ‏كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تفاصيل قرار مجلس الوزراء الموافقة على تعديل ‫نظام العمل. Advertisements وأوضحت وزارة الموارد البشرية، أنه تم تعديل 4 مواد لزيادة أعداد السعوديين الداخلين في سوق العمل. وأضافت أنه تم حذف مادتَيْن لتمكين المرأة اقتصاديًّا، ودعمها في ممارسة الأعمال دون تمييز، إضافة لزيادة الفرص الوظيفية للمرأة، وتطبيق تنظيم بيئة العمل لحماية كل الفئات، وتوسيع الخيارات للقطاع الخاص في توظيف المرأة. أهداف حذف المادتين: تمكين المرأة اقتصاديًّا ودعمها في ممارسة الأعمال دون تمييز

زيادة الفرص الوظيفية للمرأة

تطبيق تنظيم العمل لحماية كل الفئات

توسيع الخيارات للقطاع الخاص في توظيف المرأة



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