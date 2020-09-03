اخبار السعوديه

ضبط الآلاف من المستلزمات العسكرية المخالفة بالرياض

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم ضبط الآلاف من المستلزمات العسكرية المخالفة بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-09-03

ضبط الآلاف من المستلزمات العسكرية المخالفة بالرياض

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت إمارة منطقة الرياض، مساء أمس الأربعاء، أنه تم ضبط الآلاف من المستلزمات العسكرية المخالفة داخل محلات بيع وخياطة المستلزمات العسكرية”.

وأوضحت الإمارة، في بيان عبر موقعها الرسمي، “أن اللجنة الأمنية في إمارة الرياض تواصل جولاتها التفتيشية على محلات بيع وخياطة المستلزمات العسكرية”.

Advertisements

وأضافت إمارة منطقة الرياض أنه تم ضبط الآلاف من المستلزمات العسكرية المخالفة.



شارك الخبر




Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط الآلاف من المستلزمات العسكرية المخالفة بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا