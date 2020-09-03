، الاتحاد يكثف تحضيراته لمواجهة النصر .. وباعشن ينفي عودته لكرسي الرئاسة ،

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محمد بن مسعود - الدمام - واصل الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد ، استعداداته اليوم تأهباً لملاقاة النصر يوم الجمعة المقبل في قمة منافسات الجولة ما قبل الأخيرة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
واجتمع البرازيلي فابيو كاريلي مدرب فريق الاتحاد، باللاعبين قبل بداية التحضيرات لشرح ملاحظاته الفنية، قبل المباراة التي يستهدف فيها حصد النقاط الثلاث لضمان البقاء بشكل رسمي بدوري المحترفين.
وركز المدرب في الحصة التدريبية للفريق على الجوانب الفنية والمهارية، وسط حضور ومتابعة أنمار الحائلي رئيس مجلس إدارة النادي ، وفي ختام المران، وزع المدرب اللاعبين إلى مجموعات لإقامة مناورة كروية.
ويحتل الاتحاد المركز الحادي عشر في الدوري السعودي برصيد 31 نقطة قبل جولتين من النهاية.
وفي سياق متصل نفى رئيس نادي الاتحاد الأسبق، حاتم باعشن ما يتداول حالياً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن عودته لرئاسة النادي، خلال الفترة الحالية.
وقال باعشن عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "للأسف الشديد لاحظت مؤخرا تداول أخبار عن عودتي لرئاسة النادي، هذه الأخبار غير صحيحة".
وتابع: "أرجو من الجميع تضافر الجهود لدعم اللاعبين وتحفيزهم للانتصار في المباراتين القادمتين لتفادي خطر الهبوط".
وختم: " ويجب الابتعاد عن الشوشرة على الفريق بأخبار لا تفيد النادي في هذه المرحلة الصعبة ، كلنا ثقة بنمورنا".
03 سبتمبر 2020 - 15 محرّم 1442 12:36 AM
واصل الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد ، استعداداته اليوم تأهباً لملاقاة النصر يوم الجمعة المقبل في قمة منافسات الجولة ما قبل الأخيرة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
واجتمع البرازيلي فابيو كاريلي مدرب فريق الاتحاد، باللاعبين قبل بداية التحضيرات لشرح ملاحظاته الفنية، قبل المباراة التي يستهدف فيها حصد النقاط الثلاث لضمان البقاء بشكل رسمي بدوري المحترفين.
وركز المدرب في الحصة التدريبية للفريق على الجوانب الفنية والمهارية، وسط حضور ومتابعة أنمار الحائلي رئيس مجلس إدارة النادي ، وفي ختام المران، وزع المدرب اللاعبين إلى مجموعات لإقامة مناورة كروية.
ويحتل الاتحاد المركز الحادي عشر في الدوري السعودي برصيد 31 نقطة قبل جولتين من النهاية.
وفي سياق متصل نفى رئيس نادي الاتحاد الأسبق، حاتم باعشن ما يتداول حالياً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن عودته لرئاسة النادي، خلال الفترة الحالية.
وقال باعشن عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "للأسف الشديد لاحظت مؤخرا تداول أخبار عن عودتي لرئاسة النادي، هذه الأخبار غير صحيحة".
وتابع: "أرجو من الجميع تضافر الجهود لدعم اللاعبين وتحفيزهم للانتصار في المباراتين القادمتين لتفادي خطر الهبوط".
وختم: " ويجب الابتعاد عن الشوشرة على الفريق بأخبار لا تفيد النادي في هذه المرحلة الصعبة ، كلنا ثقة بنمورنا".
، الاتحاد يكثف تحضيراته لمواجهة النصر .. وباعشن ينفي عودته لكرسي الرئاسة ،
المصدر : الخليج 365
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