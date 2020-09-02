السعودية تسجل 861 إصابة جديدة بكورونا

الأربعاء 2 سبتمبر 2020

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأربعاء تسجيل 27 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 3.956 حالة.



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وأشارت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إلى تسجيل 861 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 317.486 حالة.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 996 حالة تعافي جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 292.510 شخصا.