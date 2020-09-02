السعودية | 89.17 مليار ريال إنفاق المستهلكين في المملكة خلال يوليو .. الأعلى في 6 أشهر

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ارتفع حجم إنفاق المستهلكين في السعودية خلال يوليو الماضي 3.8 في المائة “3.26 مليار ريال” إلى نحو 89.17 مليار ريال، مقارنة بنحو 85.91 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي.

وبحسب “الاقتصادية”، سجل إنفاق المستهلكين في تموز (يوليو) أعلى مستوى في ستة أشهر، أو منذ يناير الماضي، حيث كان الإنفاق حينها 91.47 مليار ريال.

وعلى أساس شهري، سجل إنفاق المستهلكين نموا للشهر الثالث على التوالي، إذ نما 3.2 في المائة، إلا أن معدل النمو كان الأقل في يوليو مقارنة بالشهرين السابقيين، حيث نما الإنفاق في مايو 19.7 في المائة على أساس شهري، ونحو 27.2 في المائة ليونيو الماضي.

وربما يعود تباطؤ النمو في إنفاق المستهلكين في يوليو مقارنة بالشهر السابق بعد تسارع المستهلكين في شراء احتياجاتهم في نهاية يونيو قبل زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة، التي دخلت حيز التنفيذ مطلع يوليو.

ويأتي نمو إنفاق المستهلكين خلال يوليو الماضي، من خلال نمو عمليات نقاط البيع خلال الفترة بنحو 38.4 في المائة على أساس سنوي، رغم تراجع السحوبات النقدية من الصراف الآلي.

ويأتي ارتفاع مبيعات نقاط البيع إلى استمرار دخول عديد من القطاعات التجارية في إلزامية توفير وسائل الدفع الإكتروني من خلال الخطة الزمنية لبرنامج التحول الوطني لمكافحة التستر.

و شهدت أغلبية القطاعات التجارية زيادة في مبيعات نقاط البيع خلال يوليو مقارنة بالفترة المماثلة وبشكل واسع، لتسجل جميع القطاعات نموا باستثناء أربعة قطاعات هي، “الفنادق”، و”المواصلات”، و”التعليم”، و”المنافع العامة”.

ومن بين القطاعات التي نمت مبيعاتها عبر نقاط البيع، قطاع “المشروبات والأطعمة” بنحو 74.7 في المائة، لتبلغ 5.11 مليار ريال، كذلك ارتفعت مبيعات نقاط البيع لقطاع “المطاعم والمقاهي” إلى 3.91 مليار ريال، بنمو 53.1 في المائة.