اخبار السعوديه

ضبط 50 ألف شعار مقلد لأندية سعودية وعلامات تجارية عالمية بجدة

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم ضبط 50 ألف شعار مقلد لأندية سعودية وعلامات تجارية عالمية بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-09-03

ضبط 50 ألف شعار مقلد لأندية سعودية وعلامات تجارية عالمية بجدة

داخل مستودعين يديرهما عمالة مخالفة

ضبط 50 ألف شعار مقلد لأندية سعودية وعلامات تجارية عالمية بجدة

متابعات الخليج 365 - جدة

داهمت وزارة التجارة مستودعين في جدة تستغلها عمالة مخالفة بتقليد شعارات الأندية وعلامات تجارية عالمية.

وأوضحت التجارة، عبر حسابها في “تويتر”، أنه تم تضبط أكثر من 50 ألف قطعة مقلدة وآلات طباعة حرارية.

وأضافت أنه تم إغلاق الموقعين وتسليم العمالة لشرطة جدة واستدعاء مالك المستودعين لإكمال الإجراءات النظامية بحقه.

Advertisements

ذات صلة :


شارك الخبر




Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 50 ألف شعار مقلد لأندية سعودية وعلامات تجارية عالمية بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا