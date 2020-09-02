شكرا لقرائتكم ضبط 50 ألف شعار مقلد لأندية سعودية وعلامات تجارية عالمية بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-09-03 ضبط 50 ألف شعار مقلد لأندية سعودية وعلامات تجارية عالمية بجدة داخل مستودعين يديرهما عمالة مخالفة متابعات الخليج 365 - جدة داهمت وزارة التجارة مستودعين في جدة تستغلها عمالة مخالفة بتقليد شعارات الأندية السعودية وعلامات تجارية عالمية. وأوضحت التجارة، عبر حسابها في “تويتر”، أنه تم تضبط أكثر من 50 ألف قطعة مقلدة وآلات طباعة حرارية. وأضافت أنه تم إغلاق الموقعين وتسليم العمالة لشرطة جدة واستدعاء مالك المستودعين لإكمال الإجراءات النظامية بحقه. Advertisements ذات صلة :

شارك الخبر







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 50 ألف شعار مقلد لأندية سعودية وعلامات تجارية عالمية بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.