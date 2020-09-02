- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم أمانة الرياض تعلق على مقطع الكلاب النافقة داخل مركبة حكومية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
أمانة الرياض تعلق على مقطع الكلاب النافقة داخل مركبة حكومية
متابعات الخليج 365 - الرياض
علقت أمانة منطقة الرياض على مقطع فيديو متداول، والذي أظهر كلابًا نافقة داخل مركبة حكومية.
وقالت الأمانة، في بيان لها: إن هذه السيارة كانت متجهة إلى الأماكن المخصصة للتخلص منها بطريقة آمنة وصحية.. وسلامة السكّان أولوية عند التعامل مع الحيوانات الضالة.
ووثق أحد المواطنين فيديو لكلاب نافقة داخل مركبة تابعة لجهة حكومية بالرياض.
وطالب متابعات الخليج 365 العمال أن يفرغوا محتويات الأكياس السوداء في صندوق السيارة الخلفي، ليجد بداخلها كلابًا نافقة.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر أمانة الرياض تعلق على مقطع الكلاب النافقة داخل مركبة حكومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.