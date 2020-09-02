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الجوازات: 3 شروط للاستفادة من خدمة التصاريح الاستثنائية لسفر الطلبة المبتعثين
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضحت المديرية العامة للجوازات، شروط الاستفادة من خدمة التصاريح الاستثنائية لسفر الطلبة المبتعثين والدارسين على حسابهم الخاص من المواطنين، الذين تتطلب دراستهم السفر إلى الدول التي يدرسون فيها ومرافقيهم.
ومن ضمن هذه الشروط ما يلي:
1- يلزم إرفاق خطاب أو بريد إلكتروني من الجامعة يبين ضرورة حضور الطالب إلى دولة الدراسة، وأن الدراسة ليست عن بعد.
2- كتابة اسم الدولة التي يدرس فيها الطالب.
3- طلب تصريح السفر يتم عبر الحساب الشخصي للمبتعث في منصة أبشر للخدمات الإلكترونية.
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