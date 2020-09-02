وزارة الموارد البشرية توضح شرط صرف الحقيبة المدرسية لمستفيدي الضمان الاجتماعي

ضمن إطار اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين ورعايتها لأبناء وبنات مستفيدي الضمان الإجتماعي، وحرصًا على مواصلتهم تعليمهم ومساعدتهم في تذللي الصعاب التي تعترضهم في مسيرتهم التعليمية ، أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية ممثلة بالضمان الإجتماعي مبالغ الزي المدرسي في حسابات مستفيدي الضمان، والبالغ 1000 ريال لكل طالب في المراحل الدراسية (الإبتدائية والمتوسطة والثانوية) عن استحقاقات الفصل الدراسي الأول، وبينت الوزارة شرط صرف الحقيبة المدرسية لمستفيدي الضمان الاجتماعي.

الحقيبة المدرسية

شرط صرف الحقيبة المدرسية لمستفيدي الضمان الاجتماعي

واوضحت وزارة الموارد البشرية عبر حساب العناية بالعملاء على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” شرط صرف الحقيبة المدرسية لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وقالت: “يتم صرف الحقيبة المدرسية لمستفيدي الضمان الاجتماعي بشرط أن يكون العمر ما بين 6 إلى 18 سنة”.

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رفع مبلغ دعم برنامج الحقيبة والزي المدرسي

ويُذكر أن وزارة الموارد البسرية رفغت مبلغ الدعم في برنامج الحقيبة والزي المدرسي الذي تقدمه لأبناء وبنات مستفيدي الضمان الإجتماعي إلى 1000 ريال لكل طالب بدلًا من 120 ريالًا ، وذلك بشكل استثنائي لهذا العام الدراسي 1442هـ الاستثنائي بسبب جائحة كورونا العالمية، ومساهمة من الوزارة في مساعدة الأسر المستفيدين من الضمان الإجتماعي ، لتمكينهم من مواصلة أبنائهم لتعليمهم عن بُعد، وشراء الأجهزة الذكية، واستكمال رحلتهم التعليمية.

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