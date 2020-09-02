، "الأرصاد تنبِّه عسير وجازان: أمطار خفيفة وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية ،

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أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهَيْن لمنطقتَيْ عسير وجازان حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.
وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه لمنطقة عسير أنها تشهد أمطارًا خفيفة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة النماص وبلقرن وطريب، وتستمر حتى الساعة الـ03.30 من صباح الخميس.
وتشهد منطقة جازان استمرار أمطار خفيفة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والطوال وبيش وجازان وفرسان وفيفا، وتستمر حتى الساعة الـ 03.30 من صباح الخميس.
02 سبتمبر 2020 - 14 محرّم 1442 11:58 PM
تشمل عددًا من المحافظات بالمنطقتين.. وتستمر حتى فَجْر الخميس"الأرصاد تنبِّه عسير وجازان: أمطار خفيفة وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية
أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهَيْن لمنطقتَيْ عسير وجازان حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.
وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه لمنطقة عسير أنها تشهد أمطارًا خفيفة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة النماص وبلقرن وطريب، وتستمر حتى الساعة الـ03.30 من صباح الخميس.
وتشهد منطقة جازان استمرار أمطار خفيفة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والطوال وبيش وجازان وفرسان وفيفا، وتستمر حتى الساعة الـ 03.30 من صباح الخميس.
، "الأرصاد تنبِّه عسير وجازان: أمطار خفيفة وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية ،
المصدر : الخليج 365
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