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أغلقت جامعة الملك سعود المحجر الصحي التابع لها، بعد أن تعافى جميع نزلائه من فيروس كورونا (Covid-19) وغادرته اليوم آخر حالة منّ الله عليها بالشفاء من المرض.
ويُعد المحجر الصحي بجامعة الملك سعود من أوائل المباني الحكومية التي استخدمت لمكافحة الفيروس، وقد استفاد منه أكثر من (1400) مريض، بحسب إحصائية الجامعة.
وكان رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور بدران العمر قد يتفقَّد المحجر الصحي بعد خلوه من المصابين بفيروس كورونا؛ وبرفقته وكيل الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله السلمان، حيث أشاد "العمر" بالجهود التي بذلها الطاقم الصحي والإداري منذ بدء الأزمة للحد من انتشار الفيروس.
02 سبتمبر 2020 - 14 محرّم 1442 11:57 PM
استفاد منه أكثر من 1400 مريض منذ بداية ظهور وتفشي الجائحة
أغلقت جامعة الملك سعود المحجر الصحي التابع لها، بعد أن تعافى جميع نزلائه من فيروس كورونا (Covid-19) وغادرته اليوم آخر حالة منّ الله عليها بالشفاء من المرض.
ويُعد المحجر الصحي بجامعة الملك سعود من أوائل المباني الحكومية التي استخدمت لمكافحة الفيروس، وقد استفاد منه أكثر من (1400) مريض، بحسب إحصائية الجامعة.
وكان رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور بدران العمر قد يتفقَّد المحجر الصحي بعد خلوه من المصابين بفيروس كورونا؛ وبرفقته وكيل الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله السلمان، حيث أشاد "العمر" بالجهود التي بذلها الطاقم الصحي والإداري منذ بدء الأزمة للحد من انتشار الفيروس.
، جامعة الملك سعود تغلق "محجر كورونا" بعد تعافي آخر حالة فيه ،
المصدر : الخليج 365
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