محمد بن مسعود - الدمام - كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة عن أن نسبة الإنجاز بلغت 85٪ في تنفيذ سبعة جسور لتسهيل حركة مرور المركبات وحافلات النقل الترددي في الجزء الغربي من العاصمة المقدسة، التي تشرف عليها هيئة تطوير منطقة مكة. 02 سبتمبر 2020 - 14 محرّم 1442 11:28 PM Advertisements "إمارة مكة": 85٪ نسبة تنفيذ 7 جسور لتسهيل مرور المركبات وحافلات النقل الترددي "إمارة مكة": 85٪ نسبة تنفيذ 7 جسور لتسهيل مرور المركبات وحافلات النقل الترددي كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة عن أن نسبة الإنجاز بلغت 85٪ في تنفيذ سبعة جسور لتسهيل حركة مرور المركبات وحافلات النقل الترددي في الجزء الغربي من العاصمة المقدسة، التي تشرف عليها هيئة تطوير منطقة مكة. الكلمات المفتاحية ، "إمارة مكة": 85٪ نسبة تنفيذ 7 جسور لتسهيل مرور المركبات وحافلات النقل الترددي ،

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