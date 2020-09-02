شكرا لمتابعة خبر عن سمو ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من بوريس جونسون والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تلقى صاحب السمو الملكي الأمير تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، من دولة رئيس الوزراء البريطاني السيد بوريس جونسون. وجرى خلال الاتصال بحث سبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض ومناقشة آخر مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها.

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