شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. قصة "عين" أصابت عسكريا بحادث مروع وشلل رباعي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):روى مواطن يدعى سعد الشهراني قصة عين أصابته بحادث مروع وشلل رباعي.
وقال الشهراني الذي كان عسكريا أثناء تعرضه للحادث المروع بسبب العين خلال حواره عبر برنامج الراصد:" أصيبت بعين قوية تسببت في حادث مروع وشلل رباعي ولم أستطع التحرك نهائيا "، مضيفا:" زارني شخص بالمستشفى وقالي عين أصابتك وبعد اكتشاف صاحب العين جلست جلوس طبيعي ومنذ تلك اللحظة تحسنت حالتي ".
وأوضح الشهراني :" بدأت في التحدي الخاص بركوب السيارة في ٣٧ ثانية والبعض يرى ركوبي بهذه الطريقة خطأ ولكنها الطريقة الوحيدة التي استطاعت أدخل بها السيارة ".
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