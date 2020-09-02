شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. قصة "عين" أصابت عسكريا بحادث مروع وشلل رباعي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

روى مواطن يدعى سعد الشهراني قصة عين أصابته بحادث مروع وشلل رباعي.

وقال الشهراني الذي كان عسكريا أثناء تعرضه للحادث المروع بسبب العين خلال حواره عبر برنامج الراصد:" أصيبت بعين قوية تسببت في حادث مروع وشلل رباعي ولم أستطع التحرك نهائيا "، مضيفا:" زارني شخص بالمستشفى وقالي عين أصابتك وبعد اكتشاف صاحب العين جلست جلوس طبيعي ومنذ تلك اللحظة تحسنت حالتي ".

وأوضح الشهراني :" بدأت في التحدي الخاص بركوب السيارة في ٣٧ ثانية والبعض يرى ركوبي بهذه الطريقة خطأ ولكنها الطريقة الوحيدة التي استطاعت أدخل بها السيارة ".