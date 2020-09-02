شكرا لمتابعة خبر عن صور.. إغلاق أحد طرق فيفاء بسبب الانهيارات الجبلية إثر الأمطار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

قامت بلدية فيفاء بمنطقة جازان بإزالة الانهيارات ومخلفات سيول الأمطار التي هطلت أمس بغزارة.

وتسببت الأمطار أمس في توقف الحركة المرورية في بعض الطرق؛ إلا أنه تمت تهيأة الطرق من جديد اليوم وإعادة فتحها.

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وتم إغلاق طريق الشرقي بالخسافيين لخطورته على مرتاديه إلى حين إزالة الانهيارات ورفع الأنقاض.