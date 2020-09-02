شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. «الخنيزي»: سأطالب بتخفيف حكم الإعدام على خاطفة الدمام بشرط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أعلن الخنيزي، والد موسى الخنيزي، الذي خٌطف لسنوات على يد خاطفة الدمام أنه مستعد للتنازل عن حقه في قضية نجله.

وقال "الخنيزي" في تصريحات تلفزيونية إنه سيتنازل عن حقه الخاص وسيطالب المحكمة بتخفيف حكم الإعدام عن خاطفة الدمام بشرط اعترافها بمكان نسيم حبتور..

وأكد على أنه لديه شعور قوي بأنها تعلم مكانه؛ لذلك يطالبها بالاعتراف بهذا الأمر للتنازل عن حقه.