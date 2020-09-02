شكرا لمتابعة خبر عن ماذا تفعل في غرفتك وملابسك المستخدمة فترة العزل؟ الصحة توضح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الصحة كيفية التعامل مع الأدوات المستخدمة أثناء مُدَّة العزل بعد التعافي من فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وكان ورد تساؤلًا إلى وزارة الصحة من متابع يقول: "بعد التعافي ماذا أفعل بغرفتي وملابسي المستخدمة فترة العزل".

وردت الوزارة : "بعد التعافي قم بتعقيم الأسطح التي تتكرر ملامستها كمقابض الأبواب ومفاتيح الأضواء وغيرها، والعمل على تهوية المكان بشكل جيد بالإضافة لغسل الملابس جيدا بالماء والصابون والعودة للحياة الطبيعية مع الأخذ بالاحترازات".