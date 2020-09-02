"المرور" يوضح أهمية استخدام مقاعد الأمان المخصصة للأطفال

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أوضحت الإدارة العامة للمرور أهمية مقاعد الأمان المخصصة للأطفال، ويأتي ذلك حرصاً على سلامتهم. أوضحت الإدارة العامة للمرور أهمية مقاعد الأمان المخصصة للأطفال، ويأتي ذلك حرصاً على سلامتهم. وأشارت إدارة المرور إلى أن استخدام مقاعد الأمان المخصصة للأطفال يساهم بشكل كبير في حمايتهم من الإصابات البليغة أثناء الاصطدامات. وتضمنت مميزات مقاعد الأمان الآتي: أولا.. الحفاظ على سلامة الأطفال أثناء الجلوس وضبط حركتهم. Advertisements ثانيا.. منع الإصابة في حالة التوقف المفاجئ أو الالتفاف. ثالثا.. الوقاية من الصدمات ومخاطر الحوادث. رابعا.. تنمية مفهوم السلامة المرورية لدى الأطفال.

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