شاهد: حقيقة زواج الفنان السعودي عايض من هبة الحسين

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بالمملكة العربية السعودية، خبر زواج الفنان عايض يوسف من هبة الحسين بعد تداول صور تشير إلى انتهاء الحفل.

وأشعل نبأ زواج عايض يوسف وهبة حسين في السعودية، الذي انتشر على وسائل الإعلام الفنية اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2020، منصات التواصل الاجتماعية بعد أن جرى تناقل صورا تفيد بإتمام الحفل.

وذكرت مصادر فنية عربية أن خبر زواج عايض يوسف وهبة حسين لم يخرج عن إطار وسائل التواصل خاصة تويتر، لافتة إلى أن الفنان السعودي لم يُعلن عن ذلك، لكنه ألمح إلى شيء في تغريدة له.

وكتب عايض يوسف على تويتر منذ نحو ساعتين: الحمدلله إنه حياتي وقراراتي بيدي مو بيد الناس. وسبق ذلك تغريدة بعد تصدره تريند السعودية، قال فيه : “صباح الخير أو مساء الخير أو اللهم اجعله خير”.

وأفادت مصادر فنية فنية، أن خبر زواج عايض يوسف وهبة حسين لم يخرج عن إطار وسائل الإعلام، وخاصة تويتر، لافتة إلى أن الفنان السعودي لم يعلن ذلك، لكنه ألمح إلى شيء في تغريدته.

واعتبر متابعو الفنان السعودي خبر زواجه من هبة حسين مجرد مزحة، بينما أكد آخرون أن هذا الخبر دقيق بنسبة 100%، لكنهم لم يرفقوا أدلة تؤكد صحة مزاعمهم.

وكشف ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الأمر وصل إلى الزواج ومن المقرر أن يتزوجوا خلال الفترة المقبلة، وهذا ما لا يريد أحدهما كشفه في الوقت الحالي؛ إلا أنهم يعيشون في الوقت الحاضر.

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ما أكد خبر زواج عائض من هبة حسين هو ما نشرته ريماس منصور صديقة هبة حسين، التي أكدت استعدادها لحفل زفاف صديقتها، وهذا ما كشفته عبر منشور لها عبر “سناب شات”.

لكن مع تداول خبر الزواج كانت المفاجأة في الهجوم الكبير الذي تعرضت له هبة حسين، خاصة أن الفنان السعودي عايض اشتهر بإطلالته الجيد وتتابعه الكثير من الفتيات في السعودية والخليج.

وكيف يقبل الزواج من هذه الفتاة التي لا تتمتع بقدر كبير من الجمال وسط هجوم عليه بشكل ملحوظ، وهذا ما جعل العديد من نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي يدعمون هبة حسين.

إلا أن المشهور السعودي نايف حمدان، فاجأ جميع المتابعين، بعد أن هنأ صديقه عايض يوسف من خلال التعليق على ما نتشره في تويتر، قائلا : “ألف مبروك وعسى الله يبني بيتك على الخير وييسر أمرك”.

كما بارك المشهور عبد الكريم الحربي وأيضا عبدالله الدرويش، بمناسبة زواج عايض يوسف وهبة حسين، وتمنوا لهما حياة سعيدة ومستقبل جميل، في وقت استنكر آخرون الحملة التي يتعرض لها المغني العريس.

ويعتبر الفنان عايض مغني سعودي أحد مشاهير شبكات التواصل الاجتماعي في السعودية، حيث اقتحم عالم الشهرة وظهر لجمهوره في 2015 عندما أطلق أغنية نسيتنيعبر انستقرام، والتي تم إعادة توزيعها ونشرها في يناير عام 2016، وحققت 8.5 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب.