القبض على شخص أشعل النار بجهاز صرف آلي بمادة قابلة للإشعال في نجران

اتخاذ الإجراءات النظامية بشأنه

ألقت شرطة منطقة نجران القبض على شخص سكب مادة سائلة قابلة للإشعال على جهاز صرف آلي وأشعل النار فيه. وصرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران الرائد عبدالله العشوي، بأن نتائج المتابعة الأمنية أسفرت عن القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر قام بسكب مادة سائلة قابلة للإشعال على جهاز صرف آلي وإشعال النار فيه، والهرب من موقع الحادثة، وجرى إيقافه واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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