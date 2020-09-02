وزارة الصحة توجه رسالة إلى مصابي كورونا وتحدد التعامل الأمثل مع الجائحة

وجهت وزارة الصحة نصيحة إلى المصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» بضرورة الحرص على تلقي الخدمات الطبية، وحددت الطريقة المثلى للتعامل مع الفيروس بشكل عام.

جاء ذلك خلال، الإيجاز الصحفي اليومي بشأن مستجدات فيروس كورونا في المملكة؛ حيث قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إن المصاب بفيروس كورونا، عليه ألا يفرط في القلق، وأن يحرص على الخدمات الطبية، مشيرًا إلى الحصول على تطعيم ولقاح الإنفلونزا أمر مهم؛ لأن الوقاية من الإصابة تجعل الجسم في وضع صحي أفضل، لكن لا يعد رافعًا لمستوى الوقاية من فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 816 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 317486، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 292510، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 3956 حالة، فيما تم تسجيل 27 حالة وفاة، و996 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.