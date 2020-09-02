بالخطوات والروابط.. التسجيل وتفعيل الحساب بمنصة مدرستي التعليمية

أطلقت وزارة التعليم، منذ أيام، منصة «مدرستي» للتعليم عن بُعد، والتي أعلنها وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، في كلمته، بشأن آلية بداية العام الدراسي الجديد.

وأكد وزير التعليم استئناف الدراسة عن بُعد لجميع مراحل التعليم العام لمدة 7 أسابيع، موضحًا أن منصة مدرستي يتم الدخول عليها من خلال نظام نور.

الدخول على منصة مدرستي

وكشفت منصة «مدرستي»، عن أن تسجيل الدخول على المنصة؛ لمتابعة الدراسة خلال العام الدراسي الجديد يكون بالدخول باسم المستخدم وكلمة المرور التابع لنظام نور عبر هذا الرابط (من هنا).

طريقة تفعيل حساب منصة مدرستي

وأوضحت منصة مدرستي طريقة تسجيل الطالب لحساب عبر موقع توكلنا وطريقة مصادقة الحساب مع برنامج مايكروسوفت أوفيس، وذلك بإتباع الخطوات التالية:

- التسجيل في موقع توكلنا (من هنا)

- ادخل رقم الهوية والرقم السري ثم التالي

- قم بإدخال الكود السري.

- ادخل رمز التحقق (وصول رسالة نصية) على رقم الجوال.

- الذهاب إلى مربع بيانات مدرستي.

- انسخ اسم المستخدم.

- اضغط على إرسال كلمة المرور وانتظر وصولها على رقم الجوال.

- الذهاب إلى منصة مدرستي عبر الرابط (من هنا):

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- اضغط على تسجيل دخول حساب Microsoft Office

- انسخ اسم المستخدم الموجود في بيانات منصة مدرستي على موقع توكلنا.

- إضافة كلمة المرورالتي ستصل فورًا على رسائل الجوال.

- تحديث كلمة المرور الجديدة.

- قم بمصادقة الحساب بإحدى طريقتين؛ إما ادخال رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني.

تفعيل حساب ولي الأمر

كما حددت منصة مدر ستي إجراءت وخطوات آلية وطريقة تفعيل حسابات أولياء أمور الطلاب عبر المنصة، وذلك بإتباع الخطوات التالية :

- ادخل على منصة مدرستي عبر الرابط الإلكتروني للمنصة (من هنا(.

- اختر الدخول بحساب نور لولي الأمر واضغط عليه.

- إدخال اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بك في موقع نظام نور.

- قم بإدخال رمز التحقق للتأكيد.

- انقر على تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي.

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