الأمين العام لـ «الانتربول» يثمن جهود السعودية في مكافحة الفساد

ثمَّن الأمين العام لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول» يورجن شتوك، جهود المملكة العربية لمكافحة الفساد.

ونوَّه شتوك، أثناء توقيع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، اتفاقية مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول»، بالتعاون المثمر بين المملكة العربية السعودية والإنتربول لدعم مبادرة المملكة لمكافحة الفساد في إطار رئاستها لمجموعة العشرين.

وأوضح شتوك أن الإنتربول يسعى إلى تطوير وفهم أفضل للقضايا المتعلقة بالجريمة؛ لتعزيز الأمن الدولي وهذا ما يدفع المنظمة لعقد شراكات مع منظمات ذات مكانة مرموقة كجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية؛ حيث يؤدي ذلك إلى إنشاء جسر للتواصل بين الأكاديمية ووكالات إنفاذ القانون بما يحقق دعم مؤسسات التدريب الأمنية ويزود الكوادر الشرطية بأفضل المهارات لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

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وأشاد الأمين العام للمنظمة بالعلاقات الوثيقة بين المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية التي تأكدت بشراكة إستراتيجية نفذ من خلالها كثير من البرامج المشتركة التي أسهمت في مكافحة الجريمة، مشيرا إلى أن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وافقت على استضافة نخبة من برامج الإنتربول للقدرات الشرطية لتدريب كووادر من المكاتب المركزية الوطنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأكد أن أهم إنجازات التطوير في العلاقة الثنائية بين الجانبين هو انضمام الجامعة لأكاديمية الإنتربول العالمية؛ حيث سيؤدي ذلك إلى تقديم أنشطة وبرامج تدريبية متخصصة لمسؤولي إنفاذ القانون عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن ثَمَّ تحسين مستوى التعليم في مجال إنفاذ القانون من خلال مبادرات مشتركة لتبادل المعرفة والخبرات، مبينًا أن الشراكة الإستراتيجية بين الجامعة والإنتربول ستعزز وجود الإنتربول في المملكة العربية السعودية والدول العربية وستمكن المنظمة من زيادة خدماتها التدريبية الإقليمية والاستفادة من المرافق الفنية والعلمية للجامعة بما يخدم الأمن العالمي. .

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