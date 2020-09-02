«الموارد البشرية» تنفذ 120 ألف زيارة تفتيشية في الرياض

خلال الثمانية أشهر الماضية..
أوضحت إدارة التفتيش بمكتب عمل الرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، أن إجمالي عدد الزيارات التي نفذت خلال الثمانية أشهر الماضية بلغ أكثر من 120 ألف زيارة ميدانية على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها في العاصمة الرياض؛ لمتابعة مدى التزام أصحابها بضوابط الوزارة وقراراتها، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وأسفرت الزيارات عن رصد 18036 مخالفة وتوجيه 18412 إنذارًا.
وحث فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض جميع المواطنين والمواطنات إلى التعاون مع الوزارة والإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق «معًا للرصد» عبر الأجهزة الذكية، أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911)؛ مؤكدًا أنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة؛ لتحقيق أهداف الوزارة بتحسين بيئة العمل وزيادة الفرص الوظيفية أمام السعوديين والسعوديات.
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