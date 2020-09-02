

رام الله 14 محرم 1442 هـ الموافق 2 سبتمبر 2020 م واس

سجّلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية، ثلاث حالات وفاة و 719 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 67.2 في المئة، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 32.2 في المئة، ونسبة الوفيات 0.6 في المئة من مجمل الإصابات.

// انتهى //

22:22ت م

0253



رام الله 14 محرم 1442 هـ الموافق 2 سبتمبر 2020 م واسسجّلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية، ثلاث حالات وفاة و 719 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 266 حالة تعافٍ.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 67.2 في المئة، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 32.2 في المئة، ونسبة الوفيات 0.6 في المئة من مجمل الإصابات.// انتهى //22:22ت م0253

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / فلسطين تسجّل 719 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.