السعودية اليوم / أمطار متفرقة على منطقة جازان



جيزان 14 محرم 1442 هـ الموافق 02 سبتمبر 2020 م واس

هطلت مساء اليوم أمطار من غزيرة إلى متوسطة على منطقة جازان شملت محافظات الحُرّث والعارضة وأبوعريش وصامطة وفيفاء والداير والعيدابي وهروب والرّيث والطوال وبيش ، وعدد من المراكز والقرى التابعة لها ، سالت على إثرها عدد من الأودية .

جعلها اللـــَّه أمطار خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد .

// انتهى //

21:42ت م

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