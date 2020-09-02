السعودية اليوم / اليونان تسجّل 233 إصابة بفيروس كورونا المستجد



أثينا 14 محرم 1442 هـ الموافق 2 سبتمبر 2020 م واس

سجّلت اليونان خلال الساعات الـ24 الماضية، 233 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس

وأشارت منظمة الصحة العامة الوطنية باليونان في بيان اليوم، إلى تسجيل حالتي وفاة بالفيروس ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 273 حالةً.

// انتهى //

21:34ت م

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أثينا 14 محرم 1442 هـ الموافق 2 سبتمبر 2020 م واسسجّلت اليونان خلال الساعات الـ24 الماضية، 233 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10757 حالةً.وأشارت منظمة الصحة العامة الوطنية باليونان في بيان اليوم، إلى تسجيل حالتي وفاة بالفيروس ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 273 حالةً.// انتهى //21:34ت م0242

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