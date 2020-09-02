السعودية اليوم / الأردن تُعيد فتح مطاراتها وتسيير رحلات منتظمة بدءًا من 8 سبتمبر الحالي



عمّان 14 محرم 1442 هـ الموافق 2 سبتمبر 2020 م واس

أعلنت الحكومة الأردنية اليوم، بدء تسيير الرحلات الجوية المنتظمة عبر المطارات في البلاد ابتداءً من الثلاثاء 8 سبتمبر الحالي.

وقال وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة: إنه تقرّر إعادة تسيير الرحلات الجوية المنتظمة وفق ضوابط وشروط تضمن السلامة والاحتراز، وأن يُمضي المسافر القادم عبر الرحلات القادمة من دول مصنفة وبائياً خضراء آخر 14 يوماً قبل السفر في البلد القادم منها، ويُحضر فحص

وأوضح الوزير الأردني أنه سيُعمل فحص ثان للمسافر حال وصوله للأردن في المطار وعلى نفقته الخاصة حيث ينتظر لحين صدور النتيجة وفي حال سلبيتها لا يُحجر مؤسسيا وإنما يكتفى بالحجر المنزلي لمدة أسبوع.

// انتهى //

21:30ت م

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عمّان 14 محرم 1442 هـ الموافق 2 سبتمبر 2020 م واسأعلنت الحكومة الأردنية اليوم، بدء تسيير الرحلات الجوية المنتظمة عبر المطارات في البلاد ابتداءً من الثلاثاء 8 سبتمبر الحالي.وقال وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة: إنه تقرّر إعادة تسيير الرحلات الجوية المنتظمة وفق ضوابط وشروط تضمن السلامة والاحتراز، وأن يُمضي المسافر القادم عبر الرحلات القادمة من دول مصنفة وبائياً خضراء آخر 14 يوماً قبل السفر في البلد القادم منها، ويُحضر فحص كورونا نتيجته سلبية كان قد أجراه خلال 72 ساعة قبل موعد الرحلة المقرر.وأوضح الوزير الأردني أنه سيُعمل فحص ثان للمسافر حال وصوله للأردن في المطار وعلى نفقته الخاصة حيث ينتظر لحين صدور النتيجة وفي حال سلبيتها لا يُحجر مؤسسيا وإنما يكتفى بالحجر المنزلي لمدة أسبوع.// انتهى //21:30ت م0236

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