السعودية اليوم / المغرب تسجّل 1672 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



الرباط 14 محرم 1442 هـ الموافق 2 شتنبر 2020 م واس

سجّلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية، 1672 حالة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم أنها سجّلت 32 حالة وفاة بالفيروس ليبلغ عدد الوفيات 1216، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 50357.

// انتهى //

21:29ت م

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الرباط 14 محرم 1442 هـ الموافق 2 شتنبر 2020 م واسسجّلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية، 1672 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين فيها 65453 حالةً.وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم أنها سجّلت 32 حالة وفاة بالفيروس ليبلغ عدد الوفيات 1216، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 50357.// انتهى //21:29ت م0235

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