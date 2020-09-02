السعودية اليوم/ لجنة الإشراف على نظافة الشواطئ بجازان تتفقّد شواطئ وكورنيش السهي



صامطة 14 محرم 1442 هـ الموافق 02 سبتمبر 2020 م واس

تفقدت لجنة الإشراف على نظافة الشواطئ بمنطقة جازان اليوم، الواجهة البحرية ومرسى الصيادين بمركز السهي التابع لمحافظة صامطة، للتأكد من إتمام أعمال الصيانة والنظافة وإزالة القوارب التالفة من قبل البلدية واللجنة المشكلة بالمركز بحضور رئيس المركز عبدالله بن أحمد سهلي.

ووقفت اللحنة ميدانيًا على الواجهات البحرية ومشروعات الصيانة القائمة في كورنيش شاطيء السهي ، والملاعب والحدائق والنافورات والمسطحات الخضراء وممرات المشاة ودورات المياه ، بالإضافة إلى عدد من المشروعات الاستثمارية .

وأطلع رئيس بلدية السهي المهندس عبدالله بن حمد عواف ، اللجنة على الفرص الاستثمارية المؤقتة التي تعتزم البلدية طرحها هذا العام ، ومنها:مجمع محطة وقود متكاملة الخدمات ومطعم ومقهى راق ٍ و السوق البحري (المارين) وسوق الأسماك وبوليفارد السهي و مستودعات الجملة النموذجية وكافتيريا ، وقدم عرضاً عن الأعمال الخدمية والمشروعات التنموية القائمة والمستقبلية في الواجهة البحرية.

يذكر أن لجنة "الإشراف على نظافة الشواطئ" ، شُكِّلت بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وبمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقه بهدف الارتقاء بشواطئ محافظات ومراكز المنطقة ومتابعة الخدمات المقدمة لمرتادي الشواطئ.

// انتهى //

21:24ت م

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