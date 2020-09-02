

القريات 14 محرم 1442 هـ الموافق 02 سبتمبر 2020 م واس

أهابت بلدية محافظة القريات بأصحاب المركبات ( سيارات ، شاحنات ) التالفة والمهملة في الشوارع والأحياء إلى إزالتها؛ لما تسبّبه من مخاطر ، وتشويه لمنظر المدينة العام ، إذ جرى توزيع الملصقات ( الاستكرات ) موضّح فيها ضرورة إزالة المركبة في مدة أقصاها 7 أيام من تاريخ الملصق، وإلا ستضطر البلدية إلى رفعها وحجزها وتطبيق النظام بحق المخالفين.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القريات المهندس سميحان بن محمد الشمري أنّه جرى تكليف وتشكيل لجنة من إدارة الرقابة الشاملة، التي قامت بوضع ملصقات المركبات المهملة بالشوارع والطرق العامة في المحافظة وتطلب من ملاكها رفعها أو ستُطبّق الأنظمة بحقهم .

وأبان أن المدة المتبعة لسحب السيارة والمعدات التالفة والمهملة والهياكل تجري بعد سبعة أيام من وقت الإنذار لتقوم بعد ذلك البلدية برفعها والتعامل معها وفق الإجراءات التنظيمية.

// انتهى//

21:24ت م

0230





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بلدية القريات تمهل ملاك المركبات المهملة والتالفة لسحبها حتى لا تتعرض للحجز والغرامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.