السعودية اليوم / ارتفاع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كو رونا في دول القارة الأفريقية



أديس أبابا 14 محرم 1442 هـ الموافق 2 سبتمبر 2020 م واس

أفاد المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أنّ دول القارة الأفريقية سجّلت مليوناً و 252 ألفاً و 245 إصابةً بفيروس

وأضاف المركز في بيان اليوم، أنّ إجمالي حالات الوفيات ارتفع إلى 30 ألفاً و 54 حالةً وفاة بفيروس كورونا.

// انتهى //

21:04ت م

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أديس أبابا 14 محرم 1442 هـ الموافق 2 سبتمبر 2020 م واسأفاد المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أنّ دول القارة الأفريقية سجّلت مليوناً و 252 ألفاً و 245 إصابةً بفيروس كورونا المستجد (كورونا 19).وأضاف المركز في بيان اليوم، أنّ إجمالي حالات الوفيات ارتفع إلى 30 ألفاً و 54 حالةً وفاة بفيروس كورونا.// انتهى //21:04ت م0223

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