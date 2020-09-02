السعودية اليوم / شرطة نجران: القبض على شخص سكب مادة سائلة قابلة للإشعال على جهاز صرف آلي وأشعل النار فيه



نجران 14 محرم 1442 هـ الموافق 02 سبتمبر 2020 م واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران الرائد عبدالله العشوي، بأن نتائج المتابعة الأمنية أسفرت -بفضل الله - عن القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر قام بسكب مادة سائلة قابلة للإشعال على جهاز صرف آلي وإشعال النار فيه، والهرب من موقع الحادثة، وجرى إيقافه واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وإحالته إلى فرع النيابة العامة .

// انتهى //

21:01ت م

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