السعودية | ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من دولة رئيس الوزراء البريطاني

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من دولة رئيس الوزراء البريطاني والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:45 مساءً, 2 سبتمبر 2020 م تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، من دولة رئيس الوزراء البريطاني السيد بوريس جونسون.

وجرى خلال الاتصال بحث سبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض ومناقشة آخر مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها.

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