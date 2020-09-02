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شكرا لقرائتكم صورة نادرة تجمع الملك سلمان وولي العهد وهو في المرحلة الابتدائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
صورة نادرة تجمع الملك سلمان وولي العهد وهو في المرحلة الابتدائية
تم التقاطها في أحد احتفالات مدارس الرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
نشر حساب تاريخ آل سعود، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورة نادرة تجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وهو في المرحلة الابتدائية.
وعلق تاريخ آل سعود على الصورة، بأنه تم التقاطها في أحد احتفالات مدارس الرياض، حفظهما الله ورعاهما.
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