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صورة نادرة تجمع الملك سلمان وولي العهد وهو في المرحلة الابتدائية

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2020-09-02

صورة نادرة تجمع الملك سلمان وولي العهد وهو في المرحلة الابتدائية

تم التقاطها في أحد احتفالات مدارس الرياض

متابعات الخليج 365 - الرياض

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نشر حساب تاريخ آل سعود، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورة نادرة تجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بولي العهد الأمير بن عبدالعزيز وهو في المرحلة الابتدائية.

وعلق تاريخ آل سعود على الصورة، بأنه تم التقاطها في أحد احتفالات مدارس الرياض، حفظهما الله ورعاهما.



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