مجموعة العشرين تعزز التنمية المستدامة وخطة الاستجابة الطارئة للدول النامية

2020-09-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

اختتمت اليوم مجموعة عمل التنمية (DWG) في مجموعة العشرين اجتماعها الثالث، تحت ظل رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين. كما حضر الاجتماع ممثلو عدة منظمات دولية وإقليمية.

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وناقش ممثلو أعضاء مجموعة عمل التنمية عددًا من المحاور، منها إطار عمل تمويل التنمية المستدامة، وتوجيهات البنية التحتية ذات الجودة للربط الإقليمي، وخطة الاستجابة الطارئة لجائحة فيروس كورونا المستجد والتعافي منها في البلدان النامية، وإطار المُساءلة المحدث، والتحديث السنوي لمجموعة عمل التنمية الذي تضمّن تحديث الرياض المتعلق بمساهمات مجموعة العشرين في برنامج أعمال 2030، والتحديث السنوي لالتزامات التنمية.

وفي ظل رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين، عقدت مجموعة عمل التنمية ثلاث اجتماعات رسمية للمجموعة للمضي قُدمًا بالمناقشات المتعلقة بالأولويات، إلى جانب استضافتها لفعاليتين مصاحبتين ركّزتا على التعاون الثلاثي بين بلدان الجنوب وتمويل القطاع الخاص للتنمية المستدامة.

تواصل رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين التركيز على حماية الأرواح من آثار جائحة فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تعزيز أساسيات التعافي بصورة أقوى بعد الجائحة.



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