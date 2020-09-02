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سجّل لبنان خلال الساعات الـ 24 الماضية، 598 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينهم 588 من المُقيمين، و10 من الوافدين من الخارج أخيرًا ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 18.375 إصابةً.
وبيّنت وزارة الصحة العامة اليوم (الأربعاء)، أنه أجرى 9.081 فحصًا للفيروس، في وقت ارتفع فيه عدد حالات الشفاء إلى 5.195.
وأضافت أن عدد الوفيات من جرّاء الفيروس ارتفع إلى 177 حالةً بعد تسجيل 6 حالات وفاة.
02 سبتمبر 2020 - 14 محرّم 1442 09:40 PM
تسجيل 6 حالات وفاةلبنان .. 598 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سجّل لبنان خلال الساعات الـ 24 الماضية، 598 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينهم 588 من المُقيمين، و10 من الوافدين من الخارج أخيرًا ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 18.375 إصابةً.
وبيّنت وزارة الصحة العامة اليوم (الأربعاء)، أنه أجرى 9.081 فحصًا للفيروس، في وقت ارتفع فيه عدد حالات الشفاء إلى 5.195.
وأضافت أن عدد الوفيات من جرّاء الفيروس ارتفع إلى 177 حالةً بعد تسجيل 6 حالات وفاة.
، لبنان .. 598 إصابة جديدة بـ"كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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