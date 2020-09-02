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محمد بن مسعود - الدمام - شهدت مباراة نادي الجيل وضيفه الثقبة التي أقيمت أمس الثلاثاء، لحساب الجولة 34 من منافسات دوري الدرجة الأولى السعودي لكرة القدم، لقطة طريفة، وصفها البعض بلقطة الموسم في السعودية.
وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، فيديو يظهر فيه أحد لاعبي الثقبة وهو يتنافس للحصول على كرة عالية مع أحد لاعبي الجيل، وبعد الكرة المشتركة، سقط اللاعب الأول على الأرض ليقترب منه الثاني، ليقوم لاعب الثقبة برد فعل غريب وغير متوقع؛ حيث رفع منافسه عاليًا فوق رأسه قبل أن يسقطه أرضًا على طريقة أبطال المصارعة الحرة، في لقطة طريفة ومضحكة.
02 سبتمبر 2020 - 14 محرّم 1442 09:29 PMلقطة طريفة في مباراة الجيل والثقبة...لاعب يسقط منافسه على طريقة أبطال المصارعة
شهدت مباراة نادي الجيل وضيفه الثقبة التي أقيمت أمس الثلاثاء، لحساب الجولة 34 من منافسات دوري الدرجة الأولى السعودي لكرة القدم، لقطة طريفة، وصفها البعض بلقطة الموسم في السعودية.
وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، فيديو يظهر فيه أحد لاعبي الثقبة وهو يتنافس للحصول على كرة عالية مع أحد لاعبي الجيل، وبعد الكرة المشتركة، سقط اللاعب الأول على الأرض ليقترب منه الثاني، ليقوم لاعب الثقبة برد فعل غريب وغير متوقع؛ حيث رفع منافسه عاليًا فوق رأسه قبل أن يسقطه أرضًا على طريقة أبطال المصارعة الحرة، في لقطة طريفة ومضحكة.
، لقطة طريفة في مباراة الجيل والثقبة...لاعب يسقط منافسه على طريقة أبطال المصارعة ،
المصدر : الخليج 365
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