محمد بن مسعود - الدمام - جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالته إلى النيابة العامة صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران الرائد عبدالله العشوي، بأن نتائج المتابعة الأمنية أسفرت -بفضل الله - عن القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر قام بسكب مادة سائلة قابلة للإشعال على جهاز صرف آلي وإشعال النار فيه، والهرب من موقع الحادثة، وجرى إيقافه واتخاذ كل الإجراءات اللازمة وإحالته إلى فرع النيابة العامة . 02 سبتمبر 2020 - 14 محرّم 1442 09:31 PM جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالته إلى النيابة العامة Advertisements نجران.. القبض على شخص أشعل النار في جهاز صرف آلي نجران.. القبض على شخص أشعل النار في جهاز صرف آلي صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران الرائد عبدالله العشوي، بأن نتائج المتابعة الأمنية أسفرت -بفضل الله - عن القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر قام بسكب مادة سائلة قابلة للإشعال على جهاز صرف آلي وإشعال النار فيه، والهرب من موقع الحادثة، وجرى إيقافه واتخاذ كل الإجراءات اللازمة وإحالته إلى فرع النيابة العامة . الكلمات المفتاحية ، نجران.. القبض على شخص أشعل النار في جهاز صرف آلي ،

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