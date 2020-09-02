شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مشعل النار في جهاز صرف آلي بنجران والان نبدء بالتفاصيل

ألقت شرطة نجران، القبض على شخص سكب مادة سائلة قابلة للإشعال على جهاز صرف آلي وأشعل النار فيه. وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران الرائد عبدالله العشوي، بأن نتائج المتابعة الأمنية أسفرت -بفضل الله - عن القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر قام بسكب مادة سائلة قابلة للإشعال على جهاز صرف آلي وإشعال النار فيه، والهرب من موقع الحادث، وجرى إيقافه واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وإحالته إلى فرع النيابة العامة .

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