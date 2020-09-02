أمير الحدود الشمالية يُعزّي في وفاة الشيخ الجبرين

2020-09-02

متابعات الخليج 365 - واس

قدّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية هاتفيًا، تعازيه ومواساته لذوي الشيخ ظاهر بن عقيل الجبرين – رحمه الله – .

Advertisements

ودعا سموه خلال اتصاله اليوم بابن المتوفى خالد بن ظاهر الجبرين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

فيما أعرب أبناء الفقيد عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على عزائه ومواساته، سائلين الله أن يجزي سموّه خير الجزاء.



شارك الخبر







