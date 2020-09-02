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شرط صرف الحقيبة المدرسية لمستفيدي الضمان الاجتماعي
أن يكون العمر ما بين 6 إلى 18 سنة
متابعات الخليج 365 - الرياض
حددت وزارة الموارد البشرية، شرط صرف الحقيبة المدرسية لمستفيدي الضمان الاجتماعي.
وقالت الوزارة، عبر حساب العناية بالعملاء على “تويتر”: “يتم صرف الحقيبة المدرسية لمستفيدي الضمان الاجتماعي بشرط أن يكون العمر ما بين 6 إلى 18 سنة”.
تأكيدًا لما نشرته صحيفة “متابعات الخليج 365” رفعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبلغ دعم برنامج الحقيبة والزي المدرسي الذي تقدمه للطلاب المشمولين بالضمان الاجتماعي من مبلغ (120) ريالًا إلى مبلغ (1,000) ريال.
يأتي ذلك بشكل استثنائي لهذا العام الدراسي للمساهمة في مساعدة الأسر الضمانية على شراء أجهزة لأبنائهم ليتمكنوا من مواصلة تعليمهم عن بعد.
وجاء هذا الدعم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهدف التسهيل على المستفيدين من الضمان الاجتماعي وأسرهم، والإسهام معهم في استكمال أبنائهم لرحلتهم التعليمية.
وكانت “متابعات الخليج 365” علمت من مصادرها أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة بوكالة الضمان الاجتماعي بدأت بإيداع مبالغ الزي المدرسي والحقيبة المدرسية في حسابات مستفيدي الضمان الاجتماعي.
وأوضحت المصادر أن المبالغ المودعة بلغت 1000 ريال لكل طالب في المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية استحقاقات البرنامج للفصل الدراسي الأول.
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