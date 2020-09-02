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2020-09-02 القبض على شخص أضرم النار في جهاز صراف بنجران متابعات الخليج 365 - واس Advertisements صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران الرائد عبدالله العشوي، بأن نتائج المتابعة الأمنية أسفرت -بفضل الله – عن القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر قام بسكب مادة سائلة قابلة للإشعال على جهاز صرف آلي وإشعال النار فيه، والهرب من موقع الحادثة. وأضاف العشوي أنه جرى إيقافه واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وإحالته إلى فرع النيابة العامة .



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