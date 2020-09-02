تواصل تدهور الاقتصاد التركي وارتفاع العجز بنسبة 170 %

2020-09-02

متابعات الخليج 365 - متابعة

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ارتفع العجز التجاري التركي 169.7% على أساس سنوي خلال الشهر الماضي إلى 6.312 مليار دولار، وفقًا لـ”رويترز”.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة التركية أن الواردات زادت 20.64% إلى 18.78 مليار دولار، بينما تراجعت الصادرات 5.74% إلى 12.46 مليار في أغسطس.

كما ارتفعت واردات الذهب 394% لتسجل أعلى واردات شهرية منذ عام 1989.



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